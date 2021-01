Regioni, spostamenti vietati ma torna la 'scuola dei piccoli'. Regole e divieti fino al 15 gennaio (Di giovedì 7 gennaio 2021) C'è bufera, nei palazzi della politica e nei cieli che sovrastano la penisola. Ma la scuola dei piccoli - così com'è stata ribattezzata - riparte oggi ovunque tranne che in Campania: la campanella ... Leggi su leggo (Di giovedì 7 gennaio 2021) C'è bufera, nei palazzi della politica e nei cieli che sovrastano la penisola. Ma ladei- così com'è stata ribattezzata - riparte oggi ovunque tranne che in Campania: la campanella ...

MinisteroSalute : ??#Covid19 Le principali misure contenute nel nuovo D.L. : ? 7 -15 gennaio: stop a spostamenti tra regioni; ?? 9- 10… - Agenzia_Ansa : Nel week-end 9 e 10 gennaio in tutta Italia saranno in vigore le misure previste per la zona arancione. Dal 7 genna… - MediasetTgcom24 : Covid, verso stop spostamenti tra Regioni fino al 15 e weekend arancione #Covid - VeraNotizia : Coronavirus, ecco cosa si può fare dal 7 al 15 gennaio: vietati gli spostamenti fra regioni, liceali in presenza al… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni spostamenti Coronavirus, ecco cosa si può fare dal 7 al 15 gennaio: vietati gli spostamenti fra regioni, liceali ... Il Sole 24 ORE Restrizioni Covid, oggi in vigore la zona gialla ‘rafforzata’: aperture e divieti

Che cosa significa? Resta il divieto di spostamento tra le regioni (in vigore fino al 15 gennaio), fatti salvi i movimenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di ...

L’italia torna in zona gialla, ma rafforzata. Da lunedì colori diversi per ogni regione in base ai contagi

L’Italia torna in zona gialla ma “rafforzata” e solo per due giorni. Oggi e domani, infatti, nel Paese si allenta il rigore e si “riapre” ma con moderazione. A prevederlo è il decreto legge con misure ...

Che cosa significa? Resta il divieto di spostamento tra le regioni (in vigore fino al 15 gennaio), fatti salvi i movimenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di ...L’Italia torna in zona gialla ma “rafforzata” e solo per due giorni. Oggi e domani, infatti, nel Paese si allenta il rigore e si “riapre” ma con moderazione. A prevederlo è il decreto legge con misure ...