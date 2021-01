Recupero Osimhen: quanto ci vorrà per rivederlo in campo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ci si chiede quanto ancora ci vorrà per il Recupero Osimhen, risultato, peraltro, positivo al Coronavirus al rientro a Napoli dalla Nigeria (dove ha festeggiato il suo compleanno senza rispettare le misure di distanziamento sociale, cosa per la quale si è subito scusato con la società, il tecnico ed i compagni di squadra). Come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, non si conoscono ancora i tempi di Recupero Osimhen, proprio alla luce della sua positività. Si dovranno poi valutare le condizioni della spalla, il cui infortunio lo aveva costretto a volare in Belgio a metà novembre per un’intensiva seduta di riabilitazione. Se sul Recupero Osimhen c’è ancora molto poco da dire (potrebbe restare fuori per tutto il mese di gennaio, per poi ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ci si chiedeancora ciper il, risultato, peraltro, positivo al Coronavirus al rientro a Napoli dalla Nigeria (dove ha festeggiato il suo compleanno senza rispettare le misure di distanziamento sociale, cosa per la quale si è subito scusato con la società, il tecnico ed i compagni di squadra). Come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Mattino’, non si conoscono ancora i tempi di, proprio alla luce della sua positività. Si dovranno poi valutare le condizioni della spalla, il cui infortunio lo aveva costretto a volare in Belgio a metà novembre per un’intensiva seduta di riabilitazione. Se sulc’è ancora molto poco da dire (potrebbe restare fuori per tutto il mese di gennaio, per poi ...

