Mara Maionchi ospite di Peter Gomez a La Confessione venerdì 8 gennaio alle 22.45 su Nove (Di giovedì 7 gennaio 2021) Continuano le interviste “scomode” di Peter Gomez a personaggi di spicco del mondo della politica, del giornalismo, della cronaca, dello spettacolo, dell’imprenditoria. Dopo la pausa delle feste, ecco le nuove puntate de ‘La Confessione’, al via sul Nove venerdì 8 gennaio alle 22.45. Il primo ospite di questo nuovo ciclo è la produttrice discografica e personaggio tv Mara Maionchi che racconterà i suoi inizi, dai lavori più umili ai ruoli rivestiti per le più importanti etichette dell’epoca, nonché tutti i talenti scoperti come Mango, Gianna Nannini, Tiziano Ferro e molti altri cantanti di successo. Una vita ricchissima di aneddoti e “piena di fortuna”, ma anche segnata dal cancro al seno e recentemente dal Covid. La ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Continuano le interviste “scomode” dia personaggi di spicco del mondo della politica, del giornalismo, della cronaca, dello spettacolo, dell’imprenditoria. Dopo la pausa delle feste, ecco le nuove puntate de ‘La’, al via sul22.45. Il primodi questo nuovo ciclo è la produttrice discografica e personaggio tvche racconterà i suoi inizi, dai lavori più umili ai ruoli rivestiti per le più importanti etichette dell’epoca, nonché tutti i talenti scoperti come Mango, Gianna Nannini, Tiziano Ferro e molti altri cantanti di successo. Una vita ricchissima di aneddoti e “piena di fortuna”, ma anche segnata dal cancro al seno e recentemente dal Covid. La ...

