Elga Enardu | la foto dal letto di ospedale | “Supererò anche questa” Cosa è successo

Leggi su tuttivip

(Di giovedì 7 gennaio 2021)è la sorella gemella di Serena. Non è certo nota al grande pubblico come Serena, che ha recentemente preso parte a Temptation Island e al Grande Fratello Vip, ma conta comunque su Instagram più di quattrocentomila follower che la seguono instancabilmente tra like e commenti di ogni tipo. E che sia amata è dimostratodall’affetto che ha ricevuto dopo la notizia che lei stessa ha trasmesso attraverso i suoi social. L’abbiamo vista nei salotti di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dove ha saputo catturare l’attenzione dei telespettatori grazie alla sua spiccata personalità e alla sua simpatia. Lì si era infatuata del corteggiatore Marcelo Fuentes che, una volta arrivato il momento di scegliere, le dice di no. Ha poi conosciuto Diego Daddi, che diventerà suo marito il ...