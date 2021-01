Dopo lo scontro un principio di incendio, danni alle auto e occupanti al pronto soccorso (Di giovedì 7 gennaio 2021) SANTA MARIA NUOVA - I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 18 a Santa Maria Nuova, in via San Francesco, per un incidente stradale con due auto coinvolte. All'arrivo della squadra dei ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 7 gennaio 2021) SANTA MARIA NUOVA - I vigili del fuoco sono intervenuti attorno18 a Santa Maria Nuova, in via San Francesco, per un incidente stradale con duecoinvolte. All'arrivo della squadra dei ...

Radio1Rai : ?? #Usa I sostenitori di #Trump sono arrivati a Capitol Hill, dove il Congresso è impegnato nel processo di ratifica… - newsjesi : #SantaMariaNuova - Dopo lo scontro un principio di incendio, danni alle auto e occupanti al pronto soccorso - giure99 : C.V.D. Via Conte dai Servizi per far luce sui rapporti con Trump Dopo l'assalto al Congresso, Renzi alza il livello… - marco_bal99 : RT @ANPIRomaPosti: #PierfrancoBonetti,sottotenente del #Genio si trovava a #Podgoritza al momento dell'armistizio. Unitosi ai partigiani ju… - paolamussino : RT @ANPIRomaPosti: #PierfrancoBonetti,sottotenente del #Genio si trovava a #Podgoritza al momento dell'armistizio. Unitosi ai partigiani ju… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo scontro Dopo lo scontro un principio di incendio, danni alle auto e occupanti al pronto soccorso Corriere Adriatico Scontro auto-camion, code sulla Tuscanese

Tuscania – Scontro auto-camion, code sulla Tuscanese. Incidente stradale dopo le 19 a Tuscania. Per cause da accertare, si è verificato uno scontro tra una macchina e un camion nei pressi delle curve ...

Dopo lo scontro un principio di incendio, danni alle auto e occupanti al pronto soccorso

SANTA MARIA NUOVA - I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 18 a Santa Maria Nuova, in via San Francesco, per un incidente stradale con due auto coinvolte. All'arrivo ...

Tuscania – Scontro auto-camion, code sulla Tuscanese. Incidente stradale dopo le 19 a Tuscania. Per cause da accertare, si è verificato uno scontro tra una macchina e un camion nei pressi delle curve ...SANTA MARIA NUOVA - I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 18 a Santa Maria Nuova, in via San Francesco, per un incidente stradale con due auto coinvolte. All'arrivo ...