“Comedia” 110 carte per entrare nell’inferno di Dante Alighieri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 7 gennaio 2021) E’ la Cobblepot Games di Ravenna l’azienda che ha realizzato, le 110perdi. Il gioco di società uscirà in edizione limitata: 700 copie numerate, realizzate per celebrare il settimo centenario della morte del poeta. Lesono arricchite dalle incisioni del pittore francese Gustave Doré che nel XIX secolo illustrò l’opera. Lo scopo del gioco è collezionare incontri e personaggi del primo regno, alternandosi tra i ruoli di, Virgilio, la Lupa, il Leone e la Lonza. Il gioco prevede da 3 a 6 giocatori, dai 10 anni in su., questo è il nome del gioco, sarà distribuito in aprile e acquistabile fino al 31 gennaio online sul sito dell’editore Top Hat Games. ...