Che Dio ci aiuti 6 | quante puntate | durata e quando finisce

Leggi su tpi

(Di giovedì 7 gennaio 2021)sono previste per Che Dio ci6 in onda dal 7 gennaio 2021 su Rai 1? In tutto sono previste 10da due episodi l’una. In totale quindi 20 episodi. La prima puntata andrà in onda il 7 gennaio 2021; la seconda domenica 10 gennaio e la terza giovedì 14. Poi la fiction, salvo cambiamenti, dovrebbe mantenersi al giovedì sera. Il finale di stagione sarebbe quindi previsto per il 4 marzo 2021, ma in quella data dovrebbe andare in onda la terza serata del Festival di Sanremo. Resta, quindi, da capire, se Rai 1 ne anticiperà la messa in onda o la terrà per la settimana successiva. Di seguito la probabile programmazione tv di Che Dio ci6 (attenzione: potrebbero esserci modifiche): Prima puntata: giovedì 7 gennaio 2021 Seconda puntata: domenica 10 gennaio 2021 Terza puntata: ...