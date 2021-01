Carta di identità e patente scadute: ecco la proroga dal decreto Rilancio (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un’altra novità che tende ad alleggerire, almeno momentaneamente, il complesso degli oneri e delle responsabilità del cittadino nei confronti dello Stato, specialmente in questo delicato periodo. Ci riferiamo alla decisione della proroga della validità della Carta di identità e patenti scadute durante la fase di emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2020. La scelta è contenuta nel decreto Rilancio, recentemente convertito in legge. Vediamo più da vicino. Se ti interessa saperne di più, in generale, sulla Carta di identità scaduta, cosa si rischia, sanzioni e documenti sostitutivi, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News La novità su Carta di identità e patente si ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un’altra novità che tende ad alleggerire, almeno momentaneamente, il complesso degli oneri e delle responsabilità del cittadino nei confronti dello Stato, specialmente in questo delicato periodo. Ci riferiamo alla decisione delladella validità delladie patentidurante la fase di emergenza epidemiologica, fino al 31 dicembre 2020. La scelta è contenuta nel, recentemente convertito in legge. Vediamo più da vicino. Se ti interessa saperne di più, in generale, sulladiscaduta, cosa si rischia, sanzioni e documenti sostitutivi, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News La novità sudisi ...

