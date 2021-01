Torino-Verona 1-1; Bremer risponde a Dimarco (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nel pomeriggio di Serie A Torino e Verona si dividono la posta in palio, pareggiando dopo una bella partita. Il risultato finale, Torino-Verona 1-1, è maturato dopo una bella sfida, con il Verona passato in vantaggio con il super gol di Dimarco, recuperato dal gol in mischia di Bremer. Altra bella partita dei padroni di casa che sembrano davvero essersi ripresi dopo l’inizio di stagione disastroso, ritrovando pian piano la retta via. COME SI SONO SCHIERATE IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo (89° Vojvoda), Lukic (78° Bonazzoli), Rincon, Linetty (70° Segre), Murru (77° Ansaldi); Gojak (70° Verdi), Belotti. All. Giampaolo. Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz (46° ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Nel pomeriggio di Serie Asi dividono la posta in palio, pareggiando dopo una bella partita. Il risultato finale,1-1, è maturato dopo una bella sfida, con ilpassato in vantaggio con il super gol di, recuperato dal gol in mischia di. Altra bella partita dei padroni di casa che sembrano davvero essersi ripresi dopo l’inizio di stagione disastroso, ritrovando pian piano la retta via. COME SI SONO SCHIERATE IN CAMPO LE DUE SQUADRE?(3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco,; Singo (89° Vojvoda), Lukic (78° Bonazzoli), Rincon, Linetty (70° Segre), Murru (77° Ansaldi); Gojak (70° Verdi), Belotti. All. Giampaolo.(3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz (46° ...

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 3-0 Parma Bologna 2-2 Udinese Crotone 1-3 Roma Lazio 2-1 Fiorentina Sampdoria 2-1 Inte… - CarolRadull : Today's SERIE A Fixtures Cagliari vs Benevento 2.30pm Atalanta vs Parma 5pm Bologna vs Udinese 5pm Crotone vs R… - panditfootball : Hasil Serie A malam ini: Sampdoria 2-1 Inter Milan Crotone 1-3 AS Roma Cagliari 1-2 Benevento Bologna 2-2 Udinese L… - tifotorocaffe : Pareggio tra Torino e Verona: Bremer risponde al gran gol di Dimarco - puffasgirl_ : RT @delinquentweet: ????Le ultime 15 partite di Ciro Immobile: Dortmund ????? Bologna?? Torino?? Crotone????? Zenit ???? Udinese?? Dortmund??… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Verona Torino-Verona, le formazioni ufficiali Goal.com Visualizza la copertura completa su Google News Serie A: Inter affondata dagli ex, bene le romane e l’Atalanta

I risultati della sedicesima giornata del campionato di Serie A. Si ferma a 8 la serie di vittorie consecutive dell'Inter: i nerazzurri sono sconfitti dalla Sampdoria di Ranieri a Genova per 2-1 in un ...

FORMAZIONI UFFICIALI Torino-Verona, Serie A 2020/2021

Formazioni ufficiali Torino-Verona, Serie A 2020/2021. by Antonio Sepe. Andrea Belotti, Torino - Foto Antonio Fraioli. Le formazioni ufficiali di Torino-Verona, gara valevole per la sedicesima ...

I risultati della sedicesima giornata del campionato di Serie A. Si ferma a 8 la serie di vittorie consecutive dell'Inter: i nerazzurri sono sconfitti dalla Sampdoria di Ranieri a Genova per 2-1 in un ...Formazioni ufficiali Torino-Verona, Serie A 2020/2021. by Antonio Sepe. Andrea Belotti, Torino - Foto Antonio Fraioli. Le formazioni ufficiali di Torino-Verona, gara valevole per la sedicesima ...