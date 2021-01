Massimo Cannoletta ha una moglie? Tutto sulla vita privata del campione dell’Eredità (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La vita privata di Massimo Cannoletta suscita molto interesse, scopriamo insieme se l’ex campione de L’Eredità ha una moglie e dei figli. Fonte foto: webQuesto pomeriggio Massimo Cannoletta sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Un successo clamoroso per l’ex campione de L’Eredità che con le sue 51 presenze è riuscito a battere ogni record del gioco a quiz di Rai 1. Non stupisce se dopo Francesca Fialdini e Alberto Matano la Bortone abbia voluto mettere le mani sull’uomo dei record, affascinante e con un bagaglio culturale a dir poco enciclopedico. Massimo ha abbandonato senza essere sconfitto il quiz di Flavio Insinna, al quale lo lega un sentimento di stima e affetto, il desiderio ... Leggi su chenews (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Ladisuscita molto interesse, scopriamo insieme se l’exde L’Eredità ha unae dei figli. Fonte foto: webQuesto pomeriggiosarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Un successo clamoroso per l’exde L’Eredità che con le sue 51 presenze è riuscito a battere ogni record del gioco a quiz di Rai 1. Non stupisce se dopo Francesca Fialdini e Alberto Matano la Bortone abbia voluto mettere le mani sull’uomo dei record, affascinante e con un bagaglio culturale a dir poco enciclopedico.ha abbandonato senza essere sconfitto il quiz di Flavio Insinna, al quale lo lega un sentimento di stima e affetto, il desiderio ...

zazoomblog : “Ti passavano le risposte?” La replica di Massimo Cannoletta è da applausi - #passavano #risposte?” #replica - Azure1717 : Massimo Cannoletta fisso a La Vita in Diretta, quindi fatemi capire: 40 puntate a #leredita e sei ospite fisso a… - MariaFiorella59 : Massimo Cannoletta - DucciDaniele : @vitaindiretta Per fortuna in studio c'è Massimo Cannoletta. Uno dei pochi ospiti ad avere la cultura per delle opinioni serie e credibili - annanamia : L'Eredità, tutto truccato e domande passate da Insinna? Cannoletta: 'Se qualcuno dubita...' -