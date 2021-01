Esito tamponi Juve | Notizie LIVE prima della partenza per Milano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Stamattina l’Esito dei nuovi tamponi a giocatori e staff, Milan-Juve a rischio? Dopo la positività al Covid di Alex Sandro e Cuadrado l’Asl di Torino monitora la situazione in casa… L'articolo Esito tamponi Juve Notizie LIVE prima della partenza per Milano proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Stamattina l’dei nuovia giocatori e staff, Milan-a rischio? Dopo la positività al Covid di Alex Sandro e Cuadrado l’Asl di Torino monitora la situazione in casa… L'articoloperproviene da Meteoweek.com.

sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. Anche… - forumJuventus : Pirlo pre #MilanJuve: 'Andiamo a San Siro per fare bene, queste sono le partite più belle. La classifica non dobbia… - GoalItalia : 'Aspettiamo l'esito dei tamponi, ma nessun alibi' ? 'Dybala ieri aveva la febbre' ? '#MilanJuve non sarà decisiva'… - mirkonicolino : Tra poco l'esito dei tamponi effettuati dal gruppo squadra della #Juventus nella serata di ieri. Se ci fossero altr… - raceanatomy : @_TEDDYBEARS__ Sono più teso per l'esito dei tamponi -

Ultime Notizie dalla rete : Esito tamponi Quanto tempo per esito tampone La Legge per Tutti Bergamo: nuovo punto per i tamponi in auto. Ma resta il nodo del personale

Da domani operativa la struttura allestita in piazza Celadina. Il sindacato dei medici. "Mancano ancora gli addetti" ...

La stretta che spaventa il Veneto: classe chiusa se c’è un contagio

Il protocollo precedente, al riguardo, consentiva il ritorno rapido in aula, senza quarantena, qualora l’esito immediato dei tamponi avesse escluso contagi ulteriori.Tant’è. Una procedura non indolore ...

Da domani operativa la struttura allestita in piazza Celadina. Il sindacato dei medici. "Mancano ancora gli addetti" ...Il protocollo precedente, al riguardo, consentiva il ritorno rapido in aula, senza quarantena, qualora l’esito immediato dei tamponi avesse escluso contagi ulteriori.Tant’è. Una procedura non indolore ...