Renzi pronto allo strappo: "No rimpastone, aspettiamo Conte in Senato" (Di martedì 5 gennaio 2021) ROMA – "Magari avessimo un problema personale: noi abbiamo un problema politico con Conte. Sul Recovery, sul Mes, sull'intelligence, sulla scuola, sull'alta velocita', sul garantismo, sul ruolo internazionale dell'Italia e sulla presenza nel Mediterraneo, sul rapporto con gli Stati Uniti, sul lavoro e il reddito di cittadinanza, sulla crescita, sullo stile istituzionale ho argomentato idee diverse. Non e' un fatto personale, si chiama politica". Cosi' Matteo Renzi nella enews. RENZI: SE RESPONSABILI CI SOSTITUISCONO E' DEMOCRAZIA PARLAMENTARE

borghi_claudio : E alla fine il governo del M5S, arrivato facendo credere ai suoi che avrebbe fatto la rivoluzione, se ne andrà cerc… - danieledv79 : RT @rosadineve: @GiuliaGrilloM5S Mica siamo in guerra. E magari ci fosse Renzi a fare il Generale. Comptenza, determinazione, idee chiare,… - Diego_Bruno80 : RT @ilgiornale: Il leader di Iv fa retromarcia sul premier, silura Supermario e canta vittoria su Recovery e 007. E per il fido Rosato chie… - AsseNellaManica : Tutto pronto per il nuovo governo! #Renzi #crisidigoverno #ConteTer - Moon13_me : RT @panorama_it: Il premier ha dettato ai suoi la linea. Lui non ha nessuna intenzione di lasciare Palazzo Chigi ed è pronto a fare tutte l… -