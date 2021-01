Il Telegraph | “In Inghilterra chiude tutto | persino le scuole Solo per il calcio il virus non esiste”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 gennaio 2021) Il Liverpool, il grande Liverpool di Klopp, ha perso dal Southampton. E questa notizia sulla trovate a pagina 4 dell’inserto sportivo. Pagina 4. Perché le prime tre, copertina compresa, sono occupate da un’altra cosa: perché se l’va in lockdown totale, con la gente chiusa in casa,lechiuse (all’estero quando chiudono levuol dire che proprio sono alla disperazione), lo sport d’elite è l’unica cosa che resta in piedi? I titoloni della polemica sociale – che ripetiamo: relega in secondo piano la grande notizia sportiva, su un giornale di sport – sono due: “Rabbia per la nuova chiusura dello sport” e “Il Governo avverte che le nuove restrizioni saranno disastrose per i bambini”. Siamo lontani anni luce dai giornali italiani per cui il...