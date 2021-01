GF Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: la storia che fa discutere (Di martedì 5 gennaio 2021) C’è chi non crede nella coppia che si è da poco formata al GF Vip Ieri sera si è discusso in diretta al Gf Vip anche della coppia formata da pochi giorni da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due ragazzi sono stati chiamati in confessionale, dove viene loro mostrata la clip sulla mamma di Pierpaolo che raccomanda al figlio di non lasciarsi andare troppo e che il Grande Fratello è un gioco. Poi una carrellata di baci e momenti di passone che li riguardano. Quindi Signorini chiede al modello di Elisabetta Gregoraci e lui spiega che con la donna era stato un colpo di fulmine non ricambiato e che via via è scemato. Mentre con Giulia Salemi da un’amicizia – dice Pierpaolo – sta nascendo qualcosa di più importante”. La parola passa a Malgioglio: “Se loro ... Leggi su 361magazine (Di martedì 5 gennaio 2021) C’è chi non crede nella coppia che si è da poco formata al GF Vip Ieri sera si è discusso in diretta al Gf Vip anche della coppia formata da pochi giorni da. I due ragazzi sono stati chiamati in confessionale, dove viene loro mostrata la clip sulla mamma diche raccomanda al figlio di non lasciarsi andare troppo e che il Grande Fratello è un gioco. Poi una carrellata di baci e momenti di passone che li riguardano. Quindi Signorini chiede al modello di Elisabetta Gregoraci e lui spiega che con la donna era stato un colpo di fulmine non ricambiato e che via via è scemato. Mentre conda un’amicizia – dice– sta nascendo qualcosa di più importante”. La parola passa a Malgioglio: “Se loro ...

