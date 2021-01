Crotone-Roma domani in tv | data | orario e streaming Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di martedì 5 gennaio 2021) Alle 15:00 di mercoledì 6 gennaio toccherà allafar visita alallo Scida. Dopo la vittoria di misura per 1-0 sulla Sampdoria, la squadra di Paulo Fonseca non vuole frenare la sua corsa e cerca i tre punti per consolidare la posizione nei piani alti della classifica. La chance la offre la sedicesima giornata diA. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e insu Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia nell’arco dei novanta minuti e nel post partita con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola sui principali casi del match. SportFace.