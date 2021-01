Wall Street in forte calo | con i principali indici che perdono il 2%

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 4 gennaio 2021) (Teleborsa) – Idistanno perdendo oltre il 2% nel primo giorno di negoziazione dell’anno. Il mercato guarda con una certa apprensione ai ballottaggi in Georgia, che consegneranno il Senato ai Democratici o ai Repubblicani. A picco, con il Dow Jones che accusa un ribasso del 2,03%; sulla stessa linea, l’S&P-500 crolla del 2,13%, scendendo fino a 3.676 punti. Pessimo il Nasdaq 100 (-2,18%); sulla stessa linea, inl’S&P 100 (-2,16%). Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. Nel listino, i settori beni industriali (-2,76%), utilities (-2,65%) e informatica (-2,43%) sono tra i più venduti. In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Walgreens Boots Alliance ...