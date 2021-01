La Protezione civile trentina corre in aiuto del Veneto (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nevicata di gennaio 2021 Le abbondanti nevicate che si sono verificate anche nei primi giorni del 2021 in Trentino, hanno coperto anche il Veneto. Per questo motivo la Protezione civile trentina ... Leggi su trentotoday (Di lunedì 4 gennaio 2021) Nevicata di gennaio 2021 Le abbondanti nevicate che si sono verificate anche nei primi giorni del 2021 in Trentino, hanno coperto anche il. Per questo motivo la...

Advertising

GianlucaVasto : Ho firmato con orgoglio questi documenti sull'intervento del nostro Servizio di protezione civile in Croazia, nei t… - PE_Italia : Solidarietà UE in #Croazia: ???? Italia in prima linea a #Petrinja dove protezione civile, croce rossa, medici, vigil… - marattin : Per un paio di mesi a quest’ora ho pubblicato i dati della Protezione Civile su ricoverati e terapie intensive. Da… - Roberto52585862 : RT @blusewillis: Maltempo, Protezione Civile: domani allerta gialla in otto regioni - leptoquark : RT @GiorgiaLodi: Faccio appello alle PA italiane, soprattutto Regioni; solo poche aprono dati su epidemiologia. È ora di farlo, è ora di ap… -