Ibrahimovic prepara il ritorno in campo | “Tick tock | tick tock”

Zlatan Ibrahimovic scalpita. L'attaccante svedese, infatti, si prepara a tornare in campo per aiutare il Milan a lanciare la volata verso il titolo di campione d'inverno, nell'attesa di puntare al bersaglio grosso. Il trascinatore dei rossoneri si prepara a tornare in campo dopo l'infortunio al polpaccio. Ibra ha postato sui propri social un video in cui viene ritratto intento a tuffarsi per colpire di testa. E intanto aggiunge: "tick tock, tick tock". Il countdown verso il ritorno in campo è iniziato.

Zlatan Ibrahimovic continua a lavorare per rientrare quanto prima dall’infortunio al polpaccio sinistro. Anche oggi a Milanello si è allenato a parte, non ci sarà mercoledì in Milan-Juventus. Comunque ...

Milanello, il Milan torna al lavoro per preparare la sfida di mercoledì contro la Juventus: lavoro a parte per i 4 infortunati ...

