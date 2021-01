Calciomercato Napoli | occhi puntati su Emerson Palmieri | ma serve prima cedere Due gli inidizati principali…

Leggi su mediagol

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilsi muove sul mercato.E' ormai pronta a partire la sessione diinvernale, con ilche scalda i motori per trovare rinforzi sulle fasce. Secondo il "Corriere dello Sport", tra i primi obiettivi del club azzurro c'è, che Chelsea non riuscirebbe più a trovare spazio. In virtù dei buoni rapporti che intercorrono tra le due società, la trattativa, potrebbe concretizzarsi già a gennaio. Per il, però, la necessità di fare spazio edunque uno tra Kevin Malcuit o Faouzi Ghoulam resta tuttavia prioritaria. Il calciatore dal canto suo spinge per trasferirsi in Italia poiché, a causa della situazione attuale, rischia di non essere convocato e di non partecipare dunque all'Europeo.