Agente Bernard: «Roma? Ne ho parlato con Fonseca. È possibile»

Adriano Spadotto, Agente di Bernard, ha parlato ai microfoni di LaRoma24.it della possibile trattativa tra Roma ed Everton. «Ne ho parlato diverse volte, ma solamente con Paulo Fonseca. È possibile».

