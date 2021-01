Whirlpool | a Napoli “Cassa integrazione Covid” fino a marzo E poi?

ciropellegrino : Onore agli operai della #Whirlpool di #Napoli in lotta per il posto di lavoro che hanno fatto un #calendario2021 c… - palmier1c : RT @articoloUnoMDP: Bisogna salvare il sito produttivo della #Whirlpool di Napoli. Parliamo della vita di oltre 350 lavoratori. Sosteniamol… - lupovittorio42 : RT @articoloUnoMDP: Bisogna salvare il sito produttivo della #Whirlpool di Napoli. Parliamo della vita di oltre 350 lavoratori. Sosteniamol… - Arturo_Scotto : RT @articoloUnoMDP: Bisogna salvare il sito produttivo della #Whirlpool di Napoli. Parliamo della vita di oltre 350 lavoratori. Sosteniamol… - carutig : RT @articoloUnoMDP: Bisogna salvare il sito produttivo della #Whirlpool di Napoli. Parliamo della vita di oltre 350 lavoratori. Sosteniamol… -

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool Napoli

Il calendario Sulla nostra pelle con i ritratti dei lavoratori della Whirlpool di Napoli in presidio permanente per impedire la chiusura dello stabilimento è così bello che non ha bisogno di essere pu ...Gli operai non esistono più, sono schegge del passato, sono cambiati, non hanno spazio nell’industria 4.0, non come eravamo abituati a vederli, in tuta blu. Frasi fatte sentite così tante volte che, a ...