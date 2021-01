Traffico Roma del 03-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 3 gennaio 2021) Luceverdeuna buona domenica Bentrovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale e soprattutto in virtù dei provvedimenti restrittivi adottati nell’ambito della lotta alla covid-19 anche oggi l’Italia in zona rossa Ciò significa che sono vietati gli spostamenti se non per motivi di lavoro necessità e urgenza consentiti gli spostamenti solo di Massimo 2 persone oltre figli minori di 14 anni una volta al giorno verso un’unica abitazione privata utilizzando l’apposita autocertificazione come domenica via dei Fori Imperiali resta isola pedonale per l’intera giornata deviate le linee bus sulla linea della metropolitana chiusa per lavori la stazione di Lepanto orari apertura nel giorno dell’epifania per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sitopunto ...