Roma, la vita privata di Nicolò Zaniolo e il suo diritto di sbagliare (Di domenica 3 gennaio 2021) Negli ultimi giorni Zaniolo ha fatto notizia per questioni legate alla sua vita sentimentale. A 21 anni ha il diritto di sbagliare nella vita privata? A volte ci si dimentica che Nicolò Zaniolo ha solo 21 anni. Quindi è ancora un ragazzino, che parallelamente alla vita da calciatore professionista ne vive anche un’altra, lontana dal campo, come tanti altri suoi coetanei. Siamo abituati a considerarlo già grande, perché è stato precoce (non è un difetto) e da anni condivide campi e spogliatoi con ultratrentenni, ma la verità è che si trova a gestire tutte le fragilità che può avere un 21enne, fisiche e mentali. Si può, anzi si deve, vivisezionare ogni sua partita in campo, fotogramma per fotogramma, ma quello che combina fuori – ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 gennaio 2021) Negli ultimi giorniha fatto notizia per questioni legate alla suasentimentale. A 21 anni ha ildinella? A volte ci si dimentica cheha solo 21 anni. Quindi è ancora un ragazzino, che parallelamente allada calciatore professionista ne vive anche un’altra, lontana dal campo, come tanti altri suoi coetanei. Siamo abituati a considerarlo già grande, perché è stato precoce (non è un difetto) e da anni condivide campi e spogliatoi con ultratrentenni, ma la verità è che si trova a gestire tutte le fragilità che può avere un 21enne, fisiche e mentali. Si può, anzi si deve, vivisezionare ogni sua partita in campo, fotogramma per fotogramma, ma quello che combina fuori – ...

Negli ultimi giorni Zaniolo ha fatto notizia per questioni legate alla sua vita sentimentale. A 21 anni ha il diritto di sbagliare nella vita privata?

Caos Zaniolo, la madre: “Qualcuno vuole rovinarlo”. Ghenea: “Nessuna relazione”

La vicenda che vede protagonista il giallorosso non conosce fine Ora si fa veramente fatica a capire cosa stia accadendo nelle vita di Nicolò Zaniolo, che dopo aver pubblicamente chiarito di aspettare ...

Negli ultimi giorni Zaniolo ha fatto notizia per questioni legate alla sua vita sentimentale. A 21 anni ha il diritto di sbagliare nella vita privata?La vicenda che vede protagonista il giallorosso non conosce fine Ora si fa veramente fatica a capire cosa stia accadendo nelle vita di Nicolò Zaniolo, che dopo aver pubblicamente chiarito di aspettare ...