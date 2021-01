Rientro a scuola il 7 gennaio: caos e polemiche (Di domenica 3 gennaio 2021) caos e polemiche per il Rientro a scuola il 7 gennaio, i presidi: “No a scaglionamenti irragionevoli”. Salvini attacca Azzolina, in Puglia verso il rinvio delle lezioni “Con l’avvicinarsi della data del 7 gennaio, e quindi del ritorno a scuola degli studenti delle superiori, assistiamo a numerose polemiche tra Regioni e Governo sulla opportunita’ o meno di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 3 gennaio 2021)per ilil 7, i presidi: “No a scaglionamenti irragionevoli”. Salvini attacca Azzolina, in Puglia verso il rinvio delle lezioni “Con l’avvicinarsi della data del 7, e quindi del ritorno adegli studenti delle superiori, assistiamo a numerosetra Regioni e Governo sulla opportunita’ o meno di… L'articolo Corriere Nazionale.

matteosalvinimi : Non si portino altre preoccupazioni nelle case degli italiani che stanno già combattendo per la salute, il lavoro e… - mariannamadia : “Le Scuole sono sicure” rischia di essere uno slogan pericoloso se dopo 15 giorni di festività e la variante ingles… - ilriformista : Sulla #scuola è caos totale a 5 giorni dal ritorno in classe - ROSSIPA42950428 : RT @spinax64: Scuole chiuse che scandalo! Le scuole devono riaprire. Ok, va bene 75% in presenza? No 50% però rimane il problema trasporti.… - MarioCatalano2 : Apertura: sì o no? #scuola #Azzolina -