DIRETTA Roma-Sampdoria: segui la partita LIVE (Di domenica 3 gennaio 2021) Luci accese allo Stadio Olimpico, alle 15 per la prima giornata di Serie A del 2021 la Roma di Fonseca affronta la Sampdoria di Ranieri. La Roma ha bisogno di scacciare i fantasmi di una discontinuità di cui Fonseca non vuole sentir parlare. Ecco perchè ospitare la Sampdoria, oggi, assume un valore importante. Il match Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 3 gennaio 2021) Luci accese allo Stadio Olimpico, alle 15 per la prima giornata di Serie A del 2021 ladi Fonseca affronta ladi Ranieri. Laha bisogno di scacciare i fantasmi di una discontinuità di cui Fonseca non vuole sentir parlare. Ecco perchè ospitare la, oggi, assume un valore importante. Il match Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

welikeduel : Eccoci in diretta dal Teatro 2 degli Studios di via Tiburtina in Roma per la puntata speciale di Capodanno… - Corriere : Capodanno, Milano e Roma danno il benvenuto al 2021 - VoceGiallorossa : ? Pronti per #RomaSampdoria? Prepartita a cura di @danilo_budite e @ValdarchiSimone. Diretta testuale di Yuri Dell'… - g_iallorossi : ?? Ecco la formazione #ufficiale dell'#ASRoma scelta da mister #Fonseca per la partita di oggi. #RomaSampdoria… - ZonaGiallorossa : ? #RomaSampdoria | Diretta live, formazioni e news pre-partita ?? -