Milik potrebbe sbarcare a Marsiglia via mare. Ma prima vuole essere sicuro di non essere inseguito da De Laurentiis (Di sabato 2 gennaio 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 2 gennaio 2021) L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

ContropiedeA : L'offerta del Marsiglia è di 10 milioni e un ingaggio di 5 per il polacco che riflette - napolista : Il Giornale: #DeLaurentiis si accontenta di 8-10 milioni per #Milik Difficile trovare un accordo per il contenzios… - AndreaIncorona8 : Al limite si puo' definire banale @marcoazzi66,potrebbe definirlo #Nigeriano o per come ha non giocato fino adesso… - JuventusUn : Mercato #Juve, il primo affare di gennaio: @Paratici potrebbe prendere lui in queste ore! IL COLPO?… - occhiodimercato : L’#AtleticoMadrid ha offerto 6mln per Arkadiusz #Milik, il #Napoli ne chiede 15, potrebbe concludersi a 12mln. -