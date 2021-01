‘Gf Vip 5’ | Sonia Lorenzini fa finalmente chiarezza sulle voci di un presunto flirt con Andrea Damante mentre lui stava con Giulia De Lellis | ecco la sua versione dei fatti

Leggi su isaechia

(Di sabato 2 gennaio 2021) Nel corso della diretta Instagram di Chi magazine avviata da Gabriele Parpiglia, l’ultima eliminata del Gf Vip 5,, si è raccontata a tutto tondo. In particolare, ha voluto chiarire una volta per tutte lecircolate in questi anni secondo cui sarebbe stata lei la ragazza con cuitradìDequanto raccontato: Mai ho voluto entrare nei dettagli della questione perché all’epoca ho preferito risolvere con la diretta interessata e perché volli tutelare la persona checon me. Io non ho mai visto mezza prova che avvalorasse la tesi finitapagine dei giornali. Una parte di verità c’è, cioè che io avevo presenziato a casa sua dopo una sera in discoteca. C’era ...