Contagi e vittime in calo. Ma il tasso di positività è al 17,6% con 67mila tamponi. Nelle ultime 24 ore 11.831 casi e 364 morti (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 11.831 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia Nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 22.211 di ieri ma a fronte di un numero notevolmente inferiore di tamponi (67.174), circa 90mila meno del giorno precedente con un tasso di positività che si attesta al 17,6% (ieri era al 14,1). Le vittime sono 364, ieri erano state 462, per complessivi 74.985 decessi dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 577.062 (+2.295), 551.545 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I nuovi dimessi/guariti sono 9.166. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.553 (-2), 22.948 (+126) quelli nei reparti ordinari. Il Veneto è ancora la regione con il ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 2 gennaio 2021) Sono 11.831 i nuovidi Coronavirus registrati in Italia24 ore, inrispetto ai 22.211 di ieri ma a fronte di un numero notevolmente inferiore di(67.174), circa 90mila meno del giorno precedente con undiche si attesta al 17,6% (ieri era al 14,1). Lesono 364, ieri erano state 462, per complessivi 74.985 decessi dall’inizio dell’epidemia. Gli attualmente positivi, secondo quanto riferisce il bollettino giornaliero del ministero della Salute, sono 577.062 (+2.295), 551.545 dei quali si trovano in isolamento domiciliare. I nuovi dimessi/guariti sono 9.166. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.553 (-2), 22.948 (+126) quelli nei reparti ordinari. Il Veneto è ancora la regione con il ...

MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS: 19.037 nuovi contagi (mille più di ieri) e altre 459 le vittime - zazoomblog : Contagi e vittime in calo. Ma il tasso di positività è al 176% con 67mila tamponi. Nelle ultime 24 ore 11.831 casi… - antoninobill : Coronavirus, i dati – 11.831 contagi nelle ultime 24 ore con 67mila tamponi: tasso di positività sale al 17%. Altre… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: In FVG sono 379 i nuovi contagi e 18 i decessi. Stabili le terapie intensive. Le persone risultate positive al virus in regi… - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: #Covid in #Trentino Pochi #tamponi (600), tanti #vaccini (quasi 2mila) Dati dei contagi, ieri, condizionati dalla gior… -