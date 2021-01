Amadeus e Sanremo? No, il record di ascolti 2020 è un altro. Il 26 aprile, 74% di share: ricordate? (Di sabato 2 gennaio 2021) Rai1 chiude in bellezza il 2020. I dati Auditel, elaborati dallo Studio Frasi, parlano di un altro successo per il direttore di Rai1, Stefano Coletta. In pratica, numeri alla mano, nel 2020 le persone dinanzi alla tv sono state 2,1 milioni in più durante la prima serata. Insomma, nonostante il lockdown abbia portato tantissimi italiani ad imbattersi sui social, la Tv resta il valore aggiunto. Che diventa una vera cifra stilistica. E, sempre nel 2020, nel giorno medio Rai1 aumenta di 0.12 punti lo share - che si posiziona al 16,39% come riporta Il sole 24 ore. Ovviamente nel 2020 i Dpcm del premier Conte sono i programmi più seguiti e lo scorso 26 aprile - con la conferenza stampa della Fase 2 - gli italiani incollati alla tv sono quasi 24 milioni con uno ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 2 gennaio 2021) Rai1 chiude in bellezza il. I dati Auditel, elaborati dallo Studio Frasi, parlano di unsuccesso per il direttore di Rai1, Stefano Coletta. In pratica, numeri alla mano, nelle persone dinanzi alla tv sono state 2,1 milioni in più durante la prima serata. Insomma, nonostante il lockdown abbia portato tantissimi italiani ad imbattersi sui social, la Tv resta il valore aggiunto. Che diventa una vera cifra stilistica. E, sempre nel, nel giorno medio Rai1 aumenta di 0.12 punti lo- che si posiziona al 16,39% come riporta Il sole 24 ore. Ovviamente neli Dpcm del premier Conte sono i programmi più seguiti e lo scorso 26- con la conferenza stampa della Fase 2 - gli italiani incollati alla tv sono quasi 24 milioni con uno ...

