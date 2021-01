Tottenham Hotspur – Leeds United | pronostico del 2 gennaio

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 1 gennaio 2021) La coppia del, Lucas Moura e Carlos Vinicius, potrebbe non essere in grado di affrontare il, mentre Giovani Lo Celso rimane assente per un infortunio al tendine del ginocchio. Il centrocampista delMateusz Klich sarà valutato dopo aver subito un infortunio alla coscia durante la vittoria per 5-0 in casa del West Brom. Ecco tutto quello che dovete sapere sull’incontroche si gioca domani, 22021, alle ore 12:30.: che previsioni ci sono? Questa è una partita intrigante a causa della differenza nel modo in cui entrambe le squadre giocano e come entrambi gli allenatori vedono la partita. ...