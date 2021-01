Gennaio 2021, tra anniversari ed eventi (Di venerdì 1 gennaio 2021) 1 Gennaio Oggi si celebra il Capodanno e la Giornata Mondiale della Pace. Settantatre anni fa, entrava in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana; contestualmente, Enrico De Nicola entrava in carica come primo presidente della Repubblica italiana. 3 Gennaio Nel 1986, la Comunità Europea adotta la bandiera su sfondo blu con le stelle dorate disposte in circolo. 4 Gennaio Si celebra oggi la Giornata Internazionale dell'Alfabeto Braille. 5 Gennaio Christian De Sica compie oggi 70 anni. 6 Gennaio Si celebra oggi l'Epifania, ossia l’arrivo dei Re Magi alla grotta di Gesù guidati dalla stella cometa. Nel 1911, la nazionale italiana di calcio fa il suo esordio con la maglia azzurra, che rimarrà il colore caratteristico della squadra per il resto della storia. Fino ad allora, dall'esordio con la ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 1 gennaio 2021) 1Oggi si celebra il Capodanno e la Giornata Mondiale della Pace. Settantatre anni fa, entrava in vigore la Costituzione della Repubblica Italiana; contestualmente, Enrico De Nicola entrava in carica come primo presidente della Repubblica italiana. 3Nel 1986, la Comunità Europea adotta la bandiera su sfondo blu con le stelle dorate disposte in circolo. 4Si celebra oggi la Giornata Internazionale dell'Alfabeto Braille. 5Christian De Sica compie oggi 70 anni. 6Si celebra oggi l'Epifania, ossia l’arrivo dei Re Magi alla grotta di Gesù guidati dalla stella cometa. Nel 1911, la nazionale italiana di calcio fa il suo esordio con la maglia azzurra, che rimarrà il colore caratteristico della squadra per il resto della storia. Fino ad allora, dall'esordio con la ...

