Mattarella | Fico | ‘sue parole indicano rotta da seguire’

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – "Ci apprestiamo a metterci alle spalle un anno difficile, il più difficile dal dopoguerra ad oggi. Le parole del presidente Mattarella indicano la rotta da seguire per affrontare il 2021 e le numerose sfide che siamo chiamati a fronteggiare". Lo scrive in un post su Facebook il Presidente della Camera, Roberto Fico. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

