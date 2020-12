Scuola, il 7 gennaio, salvo sorprese, si torna in classe fra le polemiche (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Fra litigi di ministri e ministeri da una parte, sindaci e governatori dall'altra, ancora una volta dovranno essere i prefetti a cavare le castagne dal fuoco. E scommettiamo che se la caveranno bene Leggi su firenzepost (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Fra litigi di ministri e ministeri da una parte, sindaci e governatori dall'altra, ancora una volta dovranno essere i prefetti a cavare le castagne dal fuoco. E scommettiamo che se la caveranno bene

matteosalvinimi : Sulla scuola Conte e Azzolina non stanno facendo NULLA, il 7 gennaio purtroppo rischia di essere un disastro. Voi c… - matteosalvinimi : #Salvini: La scuola è un esempio di ciò che non funziona. Riapre il 7 gennaio? Non sappiamo con quanti insegnanti,… - ItaliaViva : La scuole finalmente riapriranno il 7 gennaio, ci auguriamo che il Governo abbia avviato un piano serio per gestire… - pdnetwork : 'Faremo di tutto per tenere le scuole aperte. Dopo il 15 gennaio. ci ragioneremo, anche sulla base della campagna d… - givlsv : Scusatemi ma io lo ritengo assurdo che ancora non si sa se il 7 si ritorna a scuola. Hanno detto che il 7 il 50% de… -