Capodanno, Milano si illumina di “Pensieri”: i messaggi dei cittadini proiettati sul Duomo. Ecco come funziona (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Niente concerto in piazza Duomo causa Covid e così, per salutare l’inizio del nuovo anno, il Comune ha pensato di coinvolgere in modo innovativo i cittadini, da casa, con un evento in streaming che unisce musica, video installazioni e arte. Il 31 dicembre il cuore di Milano si accenderà con “Pensieri illuminati” per celebrare il passaggio tra il 2020 e il 2021. Di cosa si tratta? Di un progetto artistico multidisciplinare aperto ai cittadini, in cui i messaggi di tutti saranno protagonisti della notte di San Silvestro, evocando lo stringersi in un abbraccio collettivo in Piazza del Duomo. Fino al 31 dicembre infatti chiunque potrà lasciare sul sito www.pensierilluminatiMilano.it un pensiero breve e semplice ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Niente concerto in piazzacausa Covid e così, per salutare l’inizio del nuovo anno, il Comune ha pensato di coinvolgere in modo innovativo i, da casa, con un evento in streaming che unisce musica, video installazioni e arte. Il 31 dicembre il cuore disi accenderà con “ti” per celebrare il passaggio tra il 2020 e il 2021. Di cosa si tratta? Di un progetto artistico multidisciplinare aperto ai, in cui idi tutti saranno protagonisti della notte di San Silvestro, evocando lo stringersi in un abbraccio collettivo in Piazza del. Fino al 31 dicembre infatti chiunque potrà lasciare sul sito www.pensierti.it un pensiero breve e semplice ...

RaiNews : A Capodanno a Milano non si terrà il tradizionale concerto in piazza Duomo e così, per salutare l'inizio del 2021,… - ANNAQuercia : Capodanno a Milano, Pensieri illuminati sul Duomo - FQMagazineit : Capodanno, Milano si illumina di “Pensieri”: i messaggi dei cittadini proiettati sul Duomo. Ecco come funziona - valuemedia1 : RT @sdpalt: Con la circolare esplicativa n.30/E l’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriori aspetti che risultavano ancora dubbiosi. Abbiam… - FabioCresti : RT @sdpalt: Con la circolare esplicativa n.30/E l’Agenzia delle Entrate chiarisce ulteriori aspetti che risultavano ancora dubbiosi. Abbiam… -