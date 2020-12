Amico, con Invitalia 60 assunzioni indotto e sistema hi-tech per yacht (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Genova, 30 dic. (Labitalia) - Un sistema all'avanguardia che consente di trasportare a terra navi da diporto per sottoporle a lavori di riparazione e manutenzione. E' il nuovo ShipLift di Amico & Co, azienda di cantieristica navale che opera a Genova nel settore del service e del refit di imbarcazioni e yacht da diporto, tra i primi tre operatori al mondo del comparto. Inaugurato a novembre 2019, il moderno sistema di alaggio, varo e movimentazione a terra di megayacht - altrimenti lavorabili in secca solo tramite immissione in bacino di carenaggio - è stato realizzato con il finanziamento di Invitalia, ottenuto grazie alla legge 181/89: su un investimento totale di 27 milioni di euro, sono stati concessi un contributo in conto capitale pari a 4 milioni di euro e un finanziamento ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 30 dicembre 2020) Genova, 30 dic. (Labitalia) - Unall'avanguardia che consente di trasportare a terra navi da diporto per sottoporle a lavori di riparazione e manutenzione. E' il nuovo ShipLift di& Co, azienda di cantieristica navale che opera a Genova nel settore del service e del refit di imbarcazioni eda diporto, tra i primi tre operatori al mondo del comparto. Inaugurato a novembre 2019, il modernodi alaggio, varo e movimentazione a terra di mega- altrimenti lavorabili in secca solo tramite immissione in bacino di carenaggio - è stato realizzato con il finanziamento di, ottenuto grazie alla legge 181/89: su un investimento totale di 27 milioni di euro, sono stati concessi un contributo in conto capitale pari a 4 milioni di euro e un finanziamento ...

