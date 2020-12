Sci alpino | Brignone | “Non scio come voglio in slalom | non sarò a Zagabria” Rossetti | “Felice della rimonta”

Leggi su oasport

(Di martedì 29 dicembre 2020) Non è stata una giornata esaltante per l’Italia nellodi Semmering, prova valida per la Coppa del Mondo 2020-2021 di sci. Marta11ma (miglior risultato in carriera, 15 posizioni recuperate nella seconda manche), Federica16ma, Irene Curtoni 24ma. Di seguito le dichiarazioni che le azzurre hanno rilasciato alla Fisi. FEDERICA: “Non sono contentissima perché non riesco ancora a sciarevorrei in. Anche oggi sono partita bene e poi mi sono un po’ persa durante il tracciato. Adesso salterò, pensiamo a St. Anton e alle prossime gare in velocità“. MARTA: “Nella seconda manche sono partita con i primi numeri e sono riuscita a esprimermi al meglio, mi dispiace per avere ...