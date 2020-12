Federica Brignone | “Salterò Zagabria per concentrarmi sulle gare di St Anton”

Leggi su sportface

(Di martedì 29 dicembre 2020) “Non sono contentissima perché non riesco ancora a sciare come vorrei in slalom. Anche oggi sono partita abbastanza bene, ma poi mi sono un po’ persa per strada.perdi St., una pista dove non sono mai stata“. È questo il commento di, quest’oggi a punti nello slalom notturno di Semmering. La migliore delle azzurre è un nome inedito per molti, ma che ben fa sperare per il futuro: si tratta di Marta Rossetti che ottiene il suo miglior risultato in carriera in Coppa del Mondo, mettendosi undicesima grazie a una grande seconda manche. “Nella seconda manche sono partita con i primi numeri e sono riuscita ad esprimermi meglio – dichiara – Avrei dovuto essere in forma qualche gara prima, ma ...