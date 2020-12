«Death to 2020», come finire l’anno con una risata (almeno su Netflix) (Di martedì 29 dicembre 2020) «Un esorcismo catartico». Death to 2020, che nel titolo porta con sé l’urlo di chiunque abbia vissuto l’annus horribilis, è nato dalla volontà di liberarsi. Di dare sfogo alle battute figlie di disperazione e cinismo. È nato per onorare, con dose sufficiente di misticismo e superstizione, il rito antico della catarsi, per purificarsi e ritrovarsi nel 2021 più pronti e leggeri. Death to 2020, finto documentario realizzato per Netflix dai creatori di Black Mirror, è l’occasione per ripercorrere i fatti dell’anno agli sgoccioli: non solo la pandemia di Coronavirus, ma gli incendi in Australia, la Brexit, la morte di George Floyd, il complottismo di Donald Trump, certo che la sua sconfitta elettorale sia dovuta ai brogli. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 dicembre 2020) «Un esorcismo catartico». Death to 2020, che nel titolo porta con sé l’urlo di chiunque abbia vissuto l’annus horribilis, è nato dalla volontà di liberarsi. Di dare sfogo alle battute figlie di disperazione e cinismo. È nato per onorare, con dose sufficiente di misticismo e superstizione, il rito antico della catarsi, per purificarsi e ritrovarsi nel 2021 più pronti e leggeri. Death to 2020, finto documentario realizzato per Netflix dai creatori di Black Mirror, è l’occasione per ripercorrere i fatti dell’anno agli sgoccioli: non solo la pandemia di Coronavirus, ma gli incendi in Australia, la Brexit, la morte di George Floyd, il complottismo di Donald Trump, certo che la sua sconfitta elettorale sia dovuta ai brogli.

