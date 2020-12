Coronavirus: Calenda, 'piano vaccini inconsistente, rischio gigantesco flop e caos' (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Evitiamo il dibattito retorico su chi si vaccina, chi fa la foto, De Luca... chi se ne frega. Stiamo con gli occhi sulla palla: oggi il piano vaccinale del governo è inconsistente. C'è il rischio di un gigantesco flop e caos. Il rischio è che non si riesca a far vaccinare la gente". Lo dice Carlo Calenda, leader di Azione, in un'intervista a l'Adnkronos. "La questione vera sui vaccini è che il piano vaccinale del governo non ha alcuna sostanza nei numeri, il problema è se riusciamo a gestire le vaccinazione, non se rendere obbligatorio il vaccino. Intanto riusciremo a vaccinare 13 milioni di persone, ovvero 26 milioni di dosi, entro fine marzo come dice Speranza? I numeri che ho analizzato ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 29 dicembre 2020) Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Evitiamo il dibattito retorico su chi si vaccina, chi fa la foto, De Luca... chi se ne frega. Stiamo con gli occhi sulla palla: oggi ilvaccinale del governo è. C'è ildi un. Ilè che non si riesca a far vaccinare la gente". Lo dice Carlo, leader di Azione, in un'intervista a l'Adnkronos. "La questione vera suiè che ilvaccinale del governo non ha alcuna sostanza nei numeri, il problema è se riusciamo a gestire le vaccinazione, non se rendere obbligatorio il vaccino. Intanto riusciremo a vaccinare 13 milioni di persone, ovvero 26 milioni di dosi, entro fine marzo come dice Speranza? I numeri che ho analizzato ...

