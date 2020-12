Calciomercato Napoli | ipotesi Atletico Madrid per Milik | cifre e dettagli De Laurentiis…

Leggi su mediagol

(Di martedì 29 dicembre 2020) Protagonista indiscusso dell'imminente sessione invernale dinon può che essere Arkadiusz.Da perno fondamentale del reparto offensivo deltargato prima Maurizio Sarri, poi Carlo Ancelotti ed ora Rino Gattuso, il centravanti polacco è stato messo fuori rosa nella stagione sportiva 2020-2021.Gattuso, l’appello ai giovani dopo l’annuncio della miastenia. Spadafora: “Un esempio”I motivi dell'esclusione di un giocatore del calibro di, che ha messo a segno in quattro stagioni agonistiche ben 41 reti, restano legati al fatto che il contratto di quest'ultimo è in scadenza. ADL non ha avuto dubbi su come gestire il calciatore nel suo possibile ultimo anno con la maglia partenopea. Di certo non manca la voglia di riscatto da parte di Arek, il cui obiettivo resta quello di staccare un biglietto, ...