Beyoncé meglio di Babbo Natale | dona una cifra enorme a 100 famiglie in difficoltà per il Covid

Leggi su biccy

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Non solo Taylor Swift, ancheha deciso di fare la sua parte per aiutare gli americani ina causa di questa pandemia. La popstar donerà in beneficenza 500.000 dollari alle persone che devono affrontare pignoramenti o sfratti a causa della crisi immobiliare provocata dal. “continua a sostenere e ad aiutare dove ce n’è più bisogno. Anche lei si è unita a chi ha deciso di fare la sua parte per sostenere chi ha bisogno . – si legge in un comunicato stampa riportato dalla CNN – La fase due del Fondo BeyGOOD aiuterà ora coloro che sono stati colpiti dalla crisi immobiliare”. Questazione avverrà tramite l’ente benefico dell’artista, BeyGood. Per provare ad avere questo contributo le persone dovranno registrarsi al sito dal 7 gennaio 2021. Per ...