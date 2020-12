Belen Rodriguez, nuova vita e addio agli amici: chiude con Mattia Ferrari e spinge il fidanzato a licenziarsi (Di lunedì 28 dicembre 2020) volta pagina: per il nuovo anno ha deciso di chiudere molti rapporti e troncare con Mattia Ferrari, l'amico e collaboratore che le era stato molto vicino subito dopo la rottura con Stefano De Martino. ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 dicembre 2020) volta pagina: per il nuovo anno ha deciso dire molti rapporti e troncare con, l'amico e collaboratore che le era stato molto vicino subito dopo la rottura con Stefano De Martino. ...

Antonel96545937 : È ufficiale, i nuovi conduttori di #tusiquevales sono Belén Rodríguez, Martin Castrogiovanni e Tommaso Zorzi. #gfvip - abouteaster : @domperigNO Maria maestra di vita. Mentre in tutti i programmi cambiano inquadrature per far vedere i tecnici che f… - cinzia_somma : @lovingprelemi Ragazze queste non stanno bene... si fanno i film, in testa a loro pier vuole ancora Elisabetta... r… - ClaudiaKablan : @marxhazz Belen Rodriguez e Christina Bertevello hahah - blogtivvu : Belen Rodriguez “rompe” con Mattia Ferrari e il fidanzato si licenzia: gli ultimi cambiamenti -