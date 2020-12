Vaccino-day, Zingaretti “oggi è una giornata di speranza” (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “oggi è una giornata di speranza, ma ci aspettano ancora mesi di una dura battaglia”. Così il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, allo Spallanzani, a Roma, in merito ai primi vaccini. “oggi è l’inizio di una fase nuova ma sarà lunga per ottenere dei risultati, perchè andranno vaccinate milioni di persone – aggiunge -. Serve una campagna di massa che arriverà alle persone tra qualche mese”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 27 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “è unadi, ma ci aspettano ancora mesi di una dura battaglia”. Così il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola, allo Spallanzani, a Roma, in merito ai primi vaccini. “è l’inizio di una fase nuova ma sarà lunga per ottenere dei risultati, perchè andranno vaccinate milioni di persone – aggiunge -. Serve una campagna di massa che arriverà alle persone tra qualche mese”.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

