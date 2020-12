Nicolò Zaniolo pronto a tornare a correre a Trigoria (Di domenica 27 dicembre 2020) Gli allenamenti della Roma a Trigoria riprenderanno ufficialmente il 29 dicembre. Tra chi è impaziente di rimettersi al lavoro e rientrare in campo c’è sicuramente Nicolò Zaniolo. Il suo percorso di riabilitazione sta procedendo bene e il fantasista della Roma potrebbe dunque tornare a correre da gennaio, monitorando costantemente le condizioni del ginocchio. Quando può tornare in campo Nicolò Zaniolo? Il professor Fink che lo ha operato a settembre in Austria gli ha consigliato gli avrebbe consigliato di tornare a lavorare pensando già alla prossima stagione. Il classe ’99 però non vuole perdersi l’Europeo del 2021 e ha comunque ottenuto l’ok per tornare a correre nel controllo effettuato prima ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 27 dicembre 2020) Gli allenamenti della Roma ariprenderanno ufficialmente il 29 dicembre. Tra chi è impaziente di rimettersi al lavoro e rientrare in campo c’è sicuramente. Il suo percorso di riabilitazione sta procedendo bene e il fantasista della Roma potrebbe dunqueda gennaio, monitorando costantemente le condizioni del ginocchio. Quando puòin campo? Il professor Fink che lo ha operato a settembre in Austria gli ha consigliato gli avrebbe consigliato dia lavorare pensando già alla prossima stagione. Il classe ’99 però non vuole perdersi l’Europeo del 2021 e ha comunque ottenuto l’ok pernel controllo effettuato prima ...

