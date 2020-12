Manovra, la Camera approva con 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Il testo passa al Senato per il via libera finale entro fine anno (Di domenica 27 dicembre 2020) La Camera approva. A pochi giorni dallo spettro dell’esercizio provvisorio, la legge di bilancio da 40 miliardi ha ricevuto il via libera dall’Aula con 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Il testo ora passerà al Senato per un passaggio lampo e l’approvazione definitiva che deve arrivare tassativamente entro la fine dell’anno. Al momento del voto era presente a Montecitorio anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. I deputati sono stati impegnati per tutto il giorno all’esame: l’aula ha iniziato a esaminare gli ordini del giorno alle 10, poi alle 13 sono partite le votazioni. L’ok finale, preceduto dalle dichiarazioni di voto di ciascun gruppo parlamentare, è arrivato prima delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 dicembre 2020) La. A pochi giorni dallo spettro dell’esercizio provvisorio, la legge di bilancio da 40 miliardi ha ricevuto il viadall’Aula con 298 sì, 125 no e 8. Ilora passerà alper unggio lampo e l’zione definitiva che deve arrivare tassativamenteladell’. Al momento del voto era presente a Montecitorio anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. I deputati sono stati impegnati per tutto il giorno all’esame: l’aula ha iniziato a esaminare gli ordini del giorno alle 10, poi alle 13 sono partite le votazioni. L’ok, preceduto dalle dichiarazioni di voto di ciascun gruppo parlamentare, è arrivato prima delle ...

Agenzia_Ansa : La #manovra al voto finale in Aula alla #Camera - DIRETTA #ANSA - MediasetTgcom24 : Manovra, Camera approva: 198 sì e 125 no, ora passaggio finale in Senato - sabrina_decarlo : #LeggediBilancio approvata alla Camera! Tra Manovra e Decreti emergenziali il @Mov5Stelle inietta nell’economia ol… - clikservernet : Manovra, la Camera approva con 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Il testo passa al Senato per il via libera finale entro… - LeoBanchi : RT @RaiNews: Via libera della Camera alla manovra:il voto finale ha ottenuto 298 sì, 125 no e 8 astenuti. Il testo della legge di Bilancio… -