Babbo Natale positivo fa visita in una casa di cura in Belgio: oltre 100 contagiati e 18 morti (Di domenica 27 dicembre 2020) Doveva essere un’iniziativa per rallegrare una casa di cura a Mol, in Belgio, in vista delle feste e invece si è trasformata in tragedia. Dopo la visita a inizio dicembre di un Babbo Natale, 18 anziani sono morti di coronavirus, oltre i 100 i contagiati. L’allarme era scattato dato che l’uomo travestito da Santa Claus era risultato positivo tre giorni dopo la visita. La notizia - che era stata riportata anche dalla Cnn e dal Daily Mail - ha sconvolto non solo lo staff della casa di cura, ma naturalmente anche il volontario che voleva donare un po’ di allegria e invece si è ritrovato al centro di questa triste vicenda. ”È stato fatto con le migliori intenzioni, ma è ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 27 dicembre 2020) Doveva essere un’iniziativa per rallegrare unadia Mol, in, in vista delle feste e invece si è trasformata in tragedia. Dopo laa inizio dicembre di un, 18 anziani sonodi coronavirus,i 100 i. L’allarme era scattato dato che l’uomo travestito da Santa Claus era risultatotre giorni dopo la. La notizia - che era stata riportata anche dalla Cnn e dal Daily Mail - ha sconvolto non solo lo staff delladi, ma naturalmente anche il volontario che voleva donare un po’ di allegria e invece si è ritrovato al centro di questa triste vicenda. ”È stato fatto con le migliori intenzioni, ma è ...

