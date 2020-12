Venezia-Salernitana in tv: canale, orario e diretta streaming Serie B 2020/2021 (Di sabato 26 dicembre 2020) Il Venezia si prepara ad affrontare la Salernitana nella quindicesima giornata di Serie B 2020/2021, match in programma allo stadio Pier Luigi Penzo. Lagunari al settimo posto in classifica in zona playoff con 23 punti; campani in vetta alla graduatoria a quota 28 con un cammino di 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15 di domenica 27 dicembre; la diretta tv non sarà disponibile, invece lo streaming sarà su Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) Ilsi prepara ad affrontare lanella quindicesima giornata di, match in programma allo stadio Pier Luigi Penzo. Lagunari al settimo posto in classifica in zona playoff con 23 punti; campani in vetta alla graduatoria a quota 28 con un cammino di 8 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15 di domenica 27 dicembre; latv non sarà disponibile, invece losarà su Dazn. SportFace.

