Antonio Megalizzi | la fidanzata Luana | «Con la Fondazione Antonio rivive con noi»

L'11 dicembre di due anni fa, un uomo è arrivato al mercatino natalizio di Strasburgo e ha iniziato a sparare. Ha ucciso cinque persone. Tra loro c'era il giornalista Antonio Megalizzi. La sua passione era l'Europa ed era arrivato a Strasburgo per raccontare insieme ai suoi colleghi le attività del Parlamento Europeo per Europhonica, il format internazionale delle radio universitarie europee.

