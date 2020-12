“Non ti manca il tuo lavoro?” (Di venerdì 25 dicembre 2020) “ Non ti manca il tuo lavoro?” E’ la domanda che mi sono sentita rivolgere più spesso in tutti questi anni. Da quando è nata mia figlia, quattordici anni fa. “Io non potrei mai perchè a me piace il mio lavoro”. Come se fosse una seconda scelta, perchè non si è soddisfatti del proprio lavoro. “Io mi annoierei a casa tutto il giorno”. Con bambini piccoli in casa non ci si annoia mai, nel bene e nel male. “Tanti anni di studio per niente”. Gli anni di studio non sono mai per nulla. “Io tengo alla mia indipendenza economica”. Vero, a volte può pesare, ma è una questione mentale, la nostra è stata una decisione di coppia. Ne ho sentite di tutti i colori in questi anni, quasi come se la mia scelta desse fastidio a chi questa scelta non l’ha voluta fare (e rispetto tutte le opinioni) o potuta fare (e per questo mi reputo ... Leggi su iodonna (Di venerdì 25 dicembre 2020) “ Non tiil tuo?” E’ la domanda che mi sono sentita rivolgere più spesso in tutti questi anni. Da quando è nata mia figlia, quattordici anni fa. “Io non potrei mai perchè a me piace il mio”. Come se fosse una seconda scelta, perchè non si è soddisfatti del proprio. “Io mi annoierei a casa tutto il giorno”. Con bambini piccoli in casa non ci si annoia mai, nel bene e nel male. “Tanti anni di studio per niente”. Gli anni di studio non sono mai per nulla. “Io tengo alla mia indipendenza economica”. Vero, a volte può pesare, ma è una questione mentale, la nostra è stata una decisione di coppia. Ne ho sentite di tutti i colori in questi anni, quasi come se la mia scelta desse fastidio a chi questa scelta non l’ha voluta fare (e rispetto tutte le opinioni) o potuta fare (e per questo mi reputo ...

Come state vivendo/avete vissuto l’esperienza della maternità? Conciliare il vostro progetto di famiglia e il lavoro è stato possibile? Come vi siete organizzate per portare avanti la vita quotidiana, ...

C'è una toscana già vaccinata contro il Covid, il suo racconto dagli Usa: «Sono stanca di vedere chiudere le persone nelle "buste"»

Livornese di 42 anni, fa l’infermiera negli Stati Uniti. Dalla Georgia racconta la sua esperienza e cosa le manca della sua città ...

