Chi è Enzo Salvi | vita privata e carriera | tutto sull’attore italiano

Leggi su urbanpost

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Questa sera, 25 Dicembre 2020, su Canale 5 andrà in onda il film Natale da chef, diretto da Neri Parenti e con un cast a dir poco eccezionale. Tra gli attori del cinepanettone anche. L’attore comico interpreta il tenente Mario Linatucci. Le risate sono assicurate per poter trascorrere così una piacevole serata natalizia. Scopriamo ora qualcosa in più su di lui. Cosa sappiamo sullae pubblica di? Quanti anni ha? È sposato? Ha figli? Com’è iniziata la suanel mondo del cinema? Ecco tutte le risposte a queste domande e tante altre curiosità. Leggi anche –>, sassi contro il suo pappagallo Fly: “Una violenza inaudita e gratuita”e la sua ...